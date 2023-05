Coach brengt criminele familie op rechte pad: 'Geen tas geld meer op tafel'

Met heel intensieve begeleiding lukt het om criminele families in Tilburg weer op het rechte pad te krijgen. Dat vraagt heel veel tijd en aandacht van de gezinscoaches: zelfs in de vakantie zijn ze bereikbaar. Maar dan lukt het wel, meestal: “Want ik ben geen Sjakie van Flodder, ik ben niet naïef.”

Criminaliteit wordt in gezinnen vaak van ouder op kind overgegeven. Denk bijvoorbeeld aan een leven in de drugshandel of diefstal. De gemeente Tilburg probeert sinds drieënhalf jaar dat tij te keren, door zulke gezinnen persoonlijk te begeleiden. En de eerste succesvolle resultaten zijn binnen.

De intensieve aanpak met een gezinscoach was bij de start nieuw en is in de tussentijd weinig veranderd. Toch heeft de coach al veel geleerd. Want je kunt niet alle gezinnen helpen, weet hij nu: “Op een gegeven moment merkte ik dat ik alleen maar brandjes aan het blussen was. Dan belde ik de gemeente om zaken te regelen voor een man die dat prima zelf kon. Maar hij was alleen maar aan het klagen. Toen heb ik afstand genomen.”

Desondanks gaat de coach ver, om zijn gezinnen te helpen: “Ik ben geen doorsnee coach. Ook in mijn vakantie heb ik contact met de gezinnen. Dat moet, voor het vertrouwen. Het is Champions League wat ik doe.” Hij is erbij op cruciale momenten in het gezin: als een kind een diploma haalt. Of als iemand de eerste werkdag heeft: “Ik maak alles mee. Ook de pijn en het verdriet. Ik hoor de echte verhalen.”

Zo dichtbij staan, maakt ook kwetsbaar en ervaring is daarom heel belangrijk: “Ik weet nu wel hoe dichtbij ik kan komen, wat ik wel en niet kan doen."