Man helpt doodzieke vriendin bij zelfdoding: voorwaardelijke celstraf

Een 45-jarige man uit Cuijk heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gekregen, omdat hij zijn vriendin heeft geholpen bij zelfdoding. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

In 2020 bestelde de man allerlei onderdelen en zette hij een installatie in elkaar waarmee zijn vriendin een eind aan haar leven kon maken. De verdachte heeft dit bekend, maar gaf aan dat het ging om een noodtoestand. Hij zei dat hij de weloverwogen keuze had gemaakt om dit te doen, terwijl hij wist dat het strafbaar was.

De vriendin van de verdachte had een doodswens. Ze was 39 en had al langer lichamelijke klachten die alleen maar erger werden. Daar was geen oorzaak voor gevonden. Uiteindelijk had de vrouw steeds meer zorg nodig. Na vijf jaar ziekte kon ze alleen nog maar in bed liggen. De verdachte nam de zorg van zijn vriendin volledig op zich.

Uiteindelijk besloot de vrouw een eind aan haar leven te maken, geholpen door haar vriend. Hij heeft het ook gefilmd, om te bewijzen dat de vrouw zelf de laatste daad verrichtte voordat ze op 26 mei 2020 overleed. Nadat ze was overleden, belde de man zelf 112. Hij werd toen aangehouden.

Andere opties

In Nederland is zelfdoding niet strafbaar, maar mensen hier opzettelijk bij helpen en middelen hiervoor regelen is wel strafbaar. Alleen voor artsen geldt een uitzondering, wanneer ze iemand helpen met euthanasie als diegene ernstig en uitzichtloos lijdt.

De rechtbank vindt dat de verdachte nog andere opties had dan zijn vriendin helpen bij zelfdoding. Zo hebben zorgverleners ze verschillende suggesties gedaan. Een huisarts zei bijvoorbeeld dat de verdachte en zijn vriendin open moesten staan voor een psychische behandeling. Ook een fysiotherapeut had mogelijke behandeltrajecten met de verdachte besproken.

Het koppel heeft ook niet een daadwerkelijk verzoek om euthanasie besproken met de huisarts. De arts had ze wel verwezen naar een traject via de Levenseindekliniek, maar daar gaven de verdachte en zijn vriendin geen gehoor aan.

Lagere straf

"Het jaren intensief verzorgen van zijn partner, met name in haar laatste levensfase, heeft een grote impact gehad op het leven van verdachte. Het gemis heeft nog steeds een grote impact", meldt de rechtbank. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank daar rekening mee gehouden.

Twee weken geleden stond de man voor de rechter. De officier van justitie eiste toen negen maanden cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank legde dinsdag een minder zware straf op.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan bijvoorbeeld via 113 Zelfmoordpreventie: bel 0800-0113 of chat via 113.nl.