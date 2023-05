Kaasmakerij uit Fijnaart opnieuw bestolen: ‘Hier zit een kaasbende achter’

‘Lamgeslagen en verdrietig’. De woorden die Gerda van Dorp en haar man Joost op Facebook hebben gezet, laten niets aan de verbeelding over. Het stel is sinds 2019 eigenaar van kaasmakerij en winkel Torenpolderkaas in Fijnaart. ‘We zijn wéér slachtoffer geworden van een brute roof”, vertelt Gerda met een diepe zucht.

Iets meer dan een jaar geleden verdwenen er namelijk al ongeveer 160 kazen uit hun kaasmakerij aan de Oude Appelaarsedijk. Maandagnacht was het weer prijs. “Met veel geweld hebben inbrekers de winkel opengebroken. Daarna hebben ze alle kazen uit onze opslag meegenomen. Hoeveel het er zijn weet ik niet precies. We hebben het nog niet nageteld.”

"Echt alles, maar dan ook alles hebben ze meegenomen."