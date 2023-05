Enorme stofzuiger helpt boeren weer aan schone wei na grote brand

Boer Jos wordt een handje geholpen door de 'grasstofzuiger' van Peter Martens (foto: Raymond Merkx). Veel weilanden in Etten-Leur liggen nog vol met glasscherven (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige 1/2 Boer Jos wordt een handje geholpen door de 'grasstofzuiger' van Peter Martens (foto: Raymond Merkx).

Nog even en dan kunnen de koeien in Etten-Leur weer de wei in. Sinds de brand bij Axell Logistics liggen tientallen hectare land vol met glasdeeltjes van de zonnepanelen. Maar de boeren hoeven ze niet langer zelf te rapen. Een bedrijf is te hulp geschoten en een grote stofzuiger zuigt de weilanden nu in rap tempo schoon.

Met een emmer vol voer loopt boer Jos Pijs door de stal. Zijn koeien staan al ruim drie weken binnen, omdat de wei vol met glasdeeltjes en verbrand isolatiemateriaal ligt. “Elk deeltje is teveel”, zegt Jos. “Als dat in de maag terecht komt, kunnen er ontstekingen ontstaan en kan de koe doodgaan.” De dieren zijn daarom na de brand meteen binnengehaald. Jos begon aan de monsterklus om zijn land snippervrij te krijgen, maar de minuscule deeltjes tussen het lange gras uit graaien, bleek monnikenwerk. “Voor een perceel van zo’n twee hectare ben ik zes uur bezig geweest. En dan was nog niet alles weg. Dat was niet te doen”, zegt Jos.

“Zij rijden er een paar keer overheen en dan ligt er bijna niks meer in de wei.”

Gelukkig schoten Peter Martens en zijn broers uit Oudenbosch te hulp. Ze hebben een loon- en grondwerkbedrijf en ontwikkelden na de brand binnen een week een mega-stofzuiger die het afval sneller en nauwkeuriger kan opzuigen. “We zagen al snel dat zuigkracht de enige manier was om de vervuiling op te kunnen lossen”, zegt Peter Martens. “Het moest snel en dus kwamen we hierbij uit.” Met een grote zuigmachine aan een tractor wordt het weiland schoongemaakt. “De zuigmond trekt het gras naar binnen. Alle vervuiling die in de slang terechtkomt wordt vervolgens opgezogen en opgevangen in de bak”, legt hij uit. “Dit scheelt mij zoveel werk”, zegt Jos. “Zij rijden er een paar keer overheen en dan ligt er bijna niks meer in de wei.”

"Koeien horen buiten, dat is de natuur."