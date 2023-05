Sleutelbos gevonden tijdens zoektocht naar drenkeling

Tijdens de zoektocht naar iemand die vrijdagochtend aan de Voldijk in Tilburg in het kanaal zou zijn geduwd, heeft de politie een sleutelbos gevonden. Dat werd zaterdagochtend bekendgemaakt. Wie de sleutels herkent, wordt gevraagd zich te melden.

Kinderen belden rond kwart over elf vrijdagochtend de politie omdat iemand vanaf een fietsbrug in het water van het Wilhelminakanaal zou zijn geduwd. Direct begonnen politie, brandweer en ambulancemedewerkers een grote zoekactie.

Politieheli

Tijdens de zoekactie werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Rijkswaterstaat legde het scheepvaartverkeer op het Wilhelminakanaal vanwege de zoektocht stil. Ook werd een pompgemaal uitgeschakeld, zodat er tijdelijk minder stroming in het kanaal was. Tijdens de zoekactie werd de fietsbrug bij de Voldijk afgesloten. De brandweer zette duikers en een boot in, maar vond niemand.

LEES OOK:

'Iemand vanaf brug in water geduwd', kinderen waarschuwen politie

Zoektocht gestopt naar man die in water zou zijn geduwd