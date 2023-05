Nepagenten met vuurwapens beroven autohandelaren van tienduizenden euro's

Criminelen hebben zich in maart voorgedaan als agenten en meerdere keren buitenlandse autohandelaren langs de kant van de weg laten stoppen, om ze te beroven. De nepagenten gebruikten vuurwapens bij drie berovingen in Sint Hubert, Veghel en Uden om zo'n 67.000 euro cash geld buit te maken.

Een 36-jarige autohandelaar uit Roemenië is een van de slachtoffers van de nepagenten. Op woensdag 15 maart reed hij naar Uden met zijn trailer om daar een auto te lossen. Ineens kwam er een witte BMW 330i Touring naast hem rijden, met twee mannen erin.

Stopteken

Die lieten uit het zijraam een een stopbord zien. Waar voor de meeste Nederlanders meteen duidelijk zou zijn dat dit geen echte politieauto en agenten zijn, volgde de Roemeense autohandelaar de BMW. Hij dacht dat het om een reguliere controle ging.

De man werkte mee en gaf zijn identificatiepapieren en rijbewijs aan de nepagent. Hij realiseerde zich dat er iets niet klopte, toen de nepagent vroeg of de autohandelaar drugs of geld bij zich had. De Roemeen zei dat hij alleen geld bij zich had en dat wil de nepagent hebben.

Vuurwapen

De autohandelaar vertrouwde het niet en wilde alleen het geld laten zien op een echt politiebureau. De sfeer sloeg toen om en de Roemeen werd bedreigd met een vuurwapen. De twee nepagenten beroofden hem van 16.000 euro. Geld dat was bedoeld om auto's mee te kopen.

Volgens de politie richten de nepagenten zich op mensen die veel contant geld bij zich hebben. Vooral op buitenlandse autohandelaren die niet meteen het verschil zien tussen echte agenten en criminelen die doen alsof.

Bewakingsbeelden

De Roemeen was niet het enige slachtoffer van de nepagenten. De maandag ervoor lieten ze een buitenlandse Landrover stoppen op de Kruisweg in Uden. Maar de potentiële slachtoffers bleken niet zoveel geld bij zich te hebben. De nepagenten lieten het voor wat het was. Maar: de actie is door zowel de autohandelaren als door een bewakingscamera gefilmd.

Op die manier kwam de echte politie achter het kenteken van de witte BWM. Ook is een van de daders van veraf gefilmd. Hij heeft een stevig postuur, lichte huids- en haarkleur en hij is 170 tot 175 centimeter lang. Opvallend is dat hij een coronamasker en doorzichtige handschoenen droeg en gebrekkig Engels sprak.

67.000 euro

Een dag later blijkt er getankt te zijn met de bewuste auto in Zaltbommel en de bestuurder is gefilmd bij het afrekenen. Uit verder onderzoek wordt duidelijk dat de witte BMW ook bij een overval in Veghel betrokken is waarbij 34.800 euro wordt buitgemaakt. Verder slaan nepagenten met dezelfde stationwagen toe in Sint Hubert en daar stelen ze 16.000 euro van een autohandelaar. Dat brengt het totaal op die ene dag al bijna 67.000 euro.

De witte BMW stationcar rijdt rond met gestolen kentekenplaten, maar heeft wel ook een groene milieu sticker die in Duitsland nodig is. De politie denkt daarom dat de auto regelmatig de grens over gaat en wil weten of mensen die auto herkennen of op beeld hebben.