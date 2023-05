Nepbankmedewerkers bestelen drie ouderen voor duizenden euro's

Oplichters hebben eind februari en begin maart drie ouderen voor duizenden euro's bestolen. De verdachten deden zich voor als medewerkers van de bank en wisten zo de pinpassen van hun slachtoffers van in de 70 en 90 buit te maken. Daarmee pinden ze vervolgens grote bedragen.

Het eerste slachtoffer komt uit Geldrop en is in de 70. Hij werd maandag 27 februari gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Er zou iets mis zijn met de rekening van het slachtoffer.

De man moest zijn bankpas doorknippen, maar wel het 'gele vignet' heel laten. Dat is de chip, zo konden criminelen later alsnog geld pinnen. Een vrouw kwam de doorgeknipte bankpas vervolgens bij de man in Geldrop ophalen.

Rekening geplunderd

Diezelfde dag plunderde een jonge man met een capuchon de rekening van het slachtoffer. Hij deed dat bij een Geldmaat in een winkel op de Heuvel in Geldrop. Het gezicht van de verdachte is op de camera van de pinautomaat goed te zien.

Op 1 en 2 maart sloegen nepbankmedewerkers weer toe. Ditmaal bij twee ouderen van in de 90 in Eindhoven. De werkwijze was praktisch hetzelfde en ook de man die met de pinpassen vervolgens de rekening plunderde, blijkt dezelfde man als die in Geldrop.

De verdachte die de rekening plunderde, is niet alleen. Hij had een vrouw bij zich, toen toen hij bij een automaat pinde. Met diezelfde vrouw ging hij ook bij een CoolBlue-winkel een mobiele telefoon kopen met de pinpas van zijn slachtoffers. Ook zij is verdachte en de politie zoekt zowel de vrouw als man.