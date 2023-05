Om deze pareltjes te vinden hoef je geen schatzoeker te zijn

Het was een grote verrassing voor Selina Röttjers (29) uit Helmond. Ze kocht onlangs via Facebook voor 35 euro een aantal boeken over Anton Pieck. Een daarvan bleek een plakboek met twee bijzondere briefjes en een echte handtekening van de beroemde tekenaar en schilder. Een duik in onze archieven levert meer van dit soort onverwachte vondsten op.

Het openen van een oester levert zo nu en dan letterlijke een parel op. Zo was chef-kok Paul Kappé in 2017 apetrots op de door hem tijdens een kookworkshop gevonden 'schat'. "Het is een droom voor elke kok om een keer in zijn carrière een pareltje tegen te komen", zei de chef van restaurant De Monarh in Tilburg destijds. Het was volgens hem de eerste parel van een Nederlandse kweker. Kappé kon zijn ogen nauwelijks geloven. LEES OOK: Is het geen pareltje? Tilburgse kok ontdekt unieke 'schat' in oester

Soms worden er letterlijk pareltjes gevonden (foto: ANP / Bert Beelen).

De kringloopwinkel is een andere plek waar soms bijzondere schatten opduiken. Bij Kringloopwinkel Het goed in Schijndel kunnen ze daarover meepraten. Medewerker Martien deed er ruim zes jaar geleden de vondst van zijn leven. Hij ontdekte tussen allerlei spullen twee werken van de Spaanse schilder Riancho Y Mora. Uiteindelijk brachten ze samen 5200 euro op: een recordbedrag voor de kringloopwinkel. LEES OOK: Martien van de kringloopwinkel doet recordvondst De ontdekking van een historische én zeldzame landkaart uit 1540, zorgde er in 2021 voor dat er een tweede druk moest komen van de 'Historische Atlas van de Biesbosch’. De kaart werd bij toeval en uiteraard op een zolder ontdekt. Hij zat ‘gewoon’ opgerold in een koker en was jarenlang door iedereen vergeten. LEES OOK: Eeuwenoude 'reuzenkaart' wordt opgenomen in Historische Atlas van de Biesbosch Het opruimen van de zolder staat sowieso garant voor bijzondere vondsten. Zo stuitte Angela Martens hierbij jaren geleden op een trouwring uit 1876. Gemeentelijke archieven en kerkelijke administraties werden door haar minutieus uitgeplozen en stambomen werden met elkaar vergeleken. Om er uiteindelijk in 2016 achter te komen van wie de ring is. LEES OOK: Eindelijk weten we van wie deze ring uit 1876 is Hans Wagemakers uit Raamsdonk kun je bijna een professioneel schatzoeker noemen. Met zijn metaaldetector vond hij in vijf jaar tijd meerdere gouden en zilveren munten uit de zeventiende eeuw, historische musketkogels en loden gewichtjes. Zijn speurwerk leidde uiteindelijk tot een nog grotere ontdekking: de plek in Raamsdonk waar een tweede verdedigingswerk uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog heeft gestaan. “Het is net als vissen, als je beet hebt gaat hij piepen”, zei Hans 2,5 jaar geleden over zijn uit de hand gelopen hobby. LEES OOK: Schatzoeker Hans schrijft geschiedenis met zijn metaaldetector

Hans Wagemakers mag wel dé goudzoeker van Raamsdonk worden genoemd. (Foto: Erik Peeters)