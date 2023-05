Sporters gebruiken minder anabolen door begeleiding van Tilburgse internist

Diederik Smit, internist bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, begeleidde afgelopen jaar honderd mannen bij het gebruik van anabole steroïden. Dat bleek een succes. Het gebruik nam met ongeveer 70 procent af en er deden zich geen ernstige gezondheidsproblemen voor.

Anabole steroïden zijn een synthetische nabootsing van het mannelijk hormoon testosteron. Sporters kunnen het middel gebruiken om spiermassa te kweken.

Het gebruik is niet zonder risico. Je kunt er namelijk een verhoogde kans op hart- en vaatziekten van krijgen en er bestaat een kans op impotentie en onvruchtbaarheid. Anabole steroïden staan op de dopinglijst met verboden stoffen. Dat betekent dat het verboden is om anabolen te gebruiken in wedstrijdverband.

Internist Diederik Smit kreeg vorig jaar veel aanmeldingen toen hij gebruikers van het middel opriep zich te melden. Uiteindelijk vond hij honderd mannen die een jaar lang begeleiding wilden van hem en van arts in opleiding Tijs Verdegaal.

"De helft heeft de kuur inmiddels afgerond. De andere helft is nog bezig", vertelt Smit. Toch blijkt uit een tussentijdse analyse van vijftig deelnemers dat de begeleiding een positief effect heeft.

"De meeste mannen volgden onze adviezen voor verstandiger gebruik van anabolen." Zo gebruikten zij bijvoorbeeld een halve gram per week voor een kuur van acht weken in plaats van een gram per week voor een kuur van zestien weken.