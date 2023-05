Nomi (5) overlijdt aan kinderkanker: het hele dorp leefde met haar mee

De 5-jarige Nomi van der Linden uit Schaijk is maandag overleden. Het jonge meisje leed al geruime tijd aan neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Nomi was een bekendheid in Schaijk. Samen met haar familie en het dorp deed ze tussen alle ziekenhuisbezoeken door veel om geld in te zamelen voor KiKa.

In september 2021 begon de nachtmerrie. Nomi zag bleek, sliep niet meer, at steeds slechter en schreeuwde het soms uit van de pijn. Na een echo in het ziekenhuis bleek er een tumor in de buik van Nomi te zitten. Er volgde een heel lang zwaar behandeltraject. Eerst waren er zes chemokuren. En daarna volgde nog anderhalf jaar lang chemo, radio- en immuuntherapie. Er zou altijd nog vijftig procent kans blijven dat de tumor terug zou komen. Moeder Yvon zei een jaar geleden nog: “Als het terugkomt, is het niet goed te behandelen. Daar willen we dus liever niet aan denken."

"De kans is klein dat er nu nog iets werkt"

Maar de neuroblastoom die afgelopen jaar bij Nomi werd weggehaald, kwam terug. Daardoor werden de overlevingskansen steeds kleiner. "Er is geen medicijn dat dit geneest. De kans is klein dat er nu nog iets werkt", zei vader Pieter in januari. "De behandelingen sloegen uiteindelijk niet aan en werden stopgezet. Tijdens de operatie gaan artsen proberen om het weefsel weg te halen. De artsen doen er alles aan." Maar uiteindelijk is Nomi maandag alsnog overleden. Het meisje kwam het afgelopen anderhalf jaar regelmatig in het nieuws. Zo ging heel Schaijk cupcakes bakken om zo geld in te zamelen voor Stichting KiKa, voor onderzoek naar kinderkanker. Nomi deed volop mee aan de verkoop op de oprit van haar ouders. Winkeltje spelen was helemaal haar ding. In januari mocht ze echt in een winkel werken. Stichting Make-A-Wish verwende Nomi een hele dag. Er was een privékermis in het dorpshuis, een prinses die Nomi en haar vriendjes schminkte en ze ging op tour door Schaijk in een knalroze limousine.

"We doen de Giro de KiKa voor alle kinderen."