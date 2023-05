Albert Heijn en vakbonden zijn het eens over nieuwe cao

Albert Heijn en vakbonden CNV en FNV zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Alle medewerkers in distributiecentra van Albert Heijn krijgen 10 procent loonsverhoging. Uitzendkrachten krijgen daarnaast meer zekerheid in hun roosters. De toeslagen voor 's nachts en in het weekend blijven onveranderd. Afgelopen weken staakten 1500 werknemers bij vijf van de zes distributiecentra, waaronder die in Tilburg. Veel winkelschappen van Albert Heijn waren daardoor leeg.

De vakbonden wilden onder meer een loonsverhoging voor alle medewerkers en dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers niet zouden verslechteren. Die eisen zijn nu opgenomen in de nieuwe cao. Nieuwe stakingen zijn pas definitief van de baan als leden van de vakbonden het resultaat van de laatste onderhandelingen goedkeuren. Maar omdat de belangrijkste eisen van de stakers nu zijn ingewilligd, verwacht CNV wel dat ze dat zullen doen. Leden krijgen tot 31 mei de tijd om wel of niet in te stemmen. Zekerheid uitzendkrachten

Bij de staking voor het distributiecentrum in Tilburg stonden vorige week vooral veel uitzendkrachten. Ze wilden meer roosterzekerheid en zeiden zich minder gewaardeerd te voelen dan de collega's in vaste dienst. Vanaf nu krijgen uitzendkrachten hun rooster voortaan twee weken van tevoren. Daar mag dan ook niet meer in gewisseld worden. Uitzendkrachten kunnen dan dus niet meer worden afgebeld of gedwongen toch andere diensten te draaien. Daarnaast komen er honderd vaste banen bij.