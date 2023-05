Uiterste poging om het vermoorde Meisje van Teteringen een naam te geven

In het bos hij Teteringen werd op Eerste Kerstdag 1990 het lichaam van een jonge vrouw of meisje gevonden. In al die jaren is nooit duidelijk geworden wie zij is. Wel was duidelijk dat ze om het leven is gebracht. De politie uit Nederland, België en Duitsland doet nu samen met Interpol een ultieme poging om de identiteit van het Meisje van Teteringen te achterhalen.

De zoektocht naar de identiteit van het Meisje van Teteringen is onderdeel van een grotere campagne. In totaal wordt van 22 anonieme meisjes en vrouwen die vermoedelijk zijn vermoord, geprobeerd om hun naam te achterhalen. Het gaat om slachtoffers die gevonden zijn in Nederland, België of Duitsland.

Het Meisje van Teteringen was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Vóór haar dood is ze vermoedelijk ernstig verwaarloosd en mishandeld. Het lichaam van de vrouw was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek. Een buurtonderzoek wees destijds uit dat het verpakte lichaam mogelijk al op 23 december was gezien. Naar aanleiding van de vondst werden er meerdere mensen aangehouden. Desondanks is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam.

'Verschrikkelijk trieste zaken'

Deze zaak is een van negen gruwelijke Nederlandse moorden waarvoor de politie in de campagne aandacht vraagt. "Het zijn stuk voor stuk verschrikkelijk trieste zaken waarbij de lichamen zwaar verminkt zijn", zegt forensisch specialist Carina van Leeuwen van het Amsterdamse coldcaseteam erover.

In 2021 werd ruim dertig jaar na de gruwelijke vondst in Teteringen ook al een poging gedaan de zaak vlot te trekken. Burgemeester Paul Depla van Breda onthulde toen op de plek waar het meisje gevonden werd een interactief herdenkingsbord met een QR-code. Dit moest ervoor zorgen dat mensen die meer weten over de zaak hun kennis zouden delen.

Beloning 15.000 euro

Voor de gouden tip in de Teteringse zaak is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Het gaat dan om de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Volgens de politie gaat het in alle 22 moordzaken vermoedelijk om slachtoffers die afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn gevonden: Nedeland, België en Duitsland. Een belangrijke reden waarom het nog niet is gelukt de identiteit van de verschillende slachtoffers te achterhalen.

De meeste zaken spelen zich af tussen 1990 en 2010, maar de meest recente is een Belgische zaak uit 2019.