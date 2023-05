112-nieuws: bedreiging en vernieling in huis • brandbare stof gelekt

09.29

Een huis aan de Scheerestraat in Grave is eerder op de ochtend overvallen. Daarbij is iemand gewond geraakt, zo meldt de politie. De politie doet onderzoek in en rondom het huis. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het is ook onduidelijk of de gewonde een bewoner is.

Update: Volgens buurtbewoners zouden een advocaat en zijn moeder urenlang in het huis vastgebonden zijn geweest.

LEES OOK: Overval op huis in Grave, persoon gewond