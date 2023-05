Man en vrouw blazen geldautomaten op: 5 en 1 jaar celstraf

Een 22-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Den Bosch moeten de gevangenis in omdat ze plofkraken gepleegd hebben in Duitsland. Dat gebeurde tussen november 2019 en februari 2020. De man kreeg van de rechter een celstraf van vijf jaar opgelegd. De vrouw moet een jaar de gevangenis in.

Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag bepaald. Het stel hoorde bij een groep van vijf criminelen die heel professioneel en berekenend te werk ging. Ieder had zijn eigen taak.

Explosieve pizzaschijven

De man uit Den Bosch pleegde ook daadwerkelijk de plofkraken. De vrouw deed het voorbereidende werk. Zij maakte zogenoemde ‘pizzaschijven’. Dat zijn platte zakjes met explosief materiaal die in de geldautomaten geschoven konden worden.

De politie vond die explosieve stoffen later in een berging in Den Bosch. Er moest toen een compleet woonblok ontruimd worden.

Afluisterapparatuur

De groep liep tegen de lamp doordat de opgeblazen geldautomaten van hetzelfde merk waren. Toen een van de verdachten meerdere automaten van dat merk bestelde en liet afleveren op een adres in Utrecht, werd de Duitse politie achterdochtig.

Ze vermoedde dat ze werden gekocht om ze technisch te onderzoeken en voor proefplofkraken. De politie plaatste afluisterapparatuur in de bestelde automaten en kwam de criminele organisatie zo op het spoor.

De man uit Den Bosch had belastende verklaringen afgelegd over de andere verdachten en was daarna op de vlucht geslagen. De politie kwam hem eind maart op het spoor. Na een wilde achtervolging kon hij in Den Bosch worden aangehouden.

