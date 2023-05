Boabijter moet cel in en krijgt taakstraf

Een man die op Koningsdag in Breda een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in zijn wang beet, moet twee weken de cel in. Ook heeft de 48-jarige Bredanaar een taakstraf van 240 uur gekregen. De rechtbank in Breda heeft dit donderdagmorgen bepaald.

De Bredanaar werd tegelijk met een man van 22 uit Zevenbergen aangehouden. Dit gebeurde op de Hoge Brug. De politie meldde dat de twee het er niet mee eens waren dat zij het centrum van Breda niet in mochten. Dit had de gemeente bepaald, omdat het daar te druk was met mensen die Koningsdag kwamen vieren. Nadat ze geweigerd waren, ontstond een worsteling tussen de mannen en de boa’s. Eén van de ambtenaren van de gemeente werd hierbij geslagen, de andere werd tot bloedens toe in zijn wang gebeten en moest behandeld worden door ambulancepersoneel. De veroordeelde Bredanaar gaat voor nog eens zestig dagen de cel in wanneer hij zich de komende twee jaar weer misdraagt. Bovendien moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 1950 euro betalen. Het is niet bekend of de man uit Zevenbergen ook zal worden vervolgd.