112-nieuws: inbreker gewond na worsteling • achtervolging eindigt in crash

01.00

De politie heeft gisteravond rond half negen een automobilist achtervolgd op de A2, omdat hij in een gestolen auto reed. De achtervolging begon ter hoogte van Beesd (provincie Gelderland). Op het moment dat de bestuurder een stopteken kreeg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Met zo'n 165 kilometer per uur haalde hij andere weggebruikers over de vluchtstrook in.

Vlak voor het provinciehuis in Den Bosch raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en knalde op de vangrail. De bestuurder is aangehouden, het is een 32-jarige man zonder vaste woonplaats. Hij wordt verdacht van heling maar zal ook worden gehoord voor rijden zonder rijbewijst, rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van gevaar op de openbare weg.