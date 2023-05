Frank Lammers wil dat jij naar je werk gaat fietsen: 'Regen is geen excuus'

Frank Lammers heeft donderdagochtend in Waalre een actie gestart om meer mensen op de fiets te krijgen. Als meer mensen voor de fiets kiezen, wordt de regio Eindhoven beter bereikbaar en wordt de lucht schoner. Het samenwerkingsverband 'Brainport Bereikbaar' geeft 10 euro aan het Longfonds voor iedere 500 kilometer die de komende 50 dagen wordt gefietst. Wie wil meedoen, moet een app op zijn telefoon zetten.

Lammers gaf het startsein voor deze fiets-challenge. Hij sprong daarvoor zelf achterop een fiets bij het Huis van Waalre. Al hoefde hij niet te fietsen, hij stond in een bezemwagen. Gewapend met megafoon. Ook een 'fietsende' dj gaf het goede voorbeeld. De fietstocht eindigde bij de High Tech Campus, bijna drie kilometer verderop.

Lammers: "De bereikbaarheid van Brainport is een probleem en onze lucht kan ook wel wat schoner. Door met z'n allen vaker de fiets te pakken, zorgen we voor een betere bereikbaarheid én krijgen we schonere lucht."

Dat het vaak regent en dat we vaak nogal haast hebben, wuift hij naar het rijk der fabelen. "Daar hebben ze regenjacks voor! Er is geen excuus. We moeten iets gaan doen: aan het milieu en aan onszelf."

Projectleider Joost Beenker van Brainport Bereikbaar is het daarmee eens. "We moeten echt anders gaan reizen. 6 van de 10 mensen wonen minder dan vijftien kilometer van hun werk. In werkelijkheid fietst maar 20 procent. Daar zitten kansen."