Plan voor azc in Zevenbergen: zorgen over verkeersveiligheid en overlast

Het plan voor een opvangcentrum voor 200 asielzoekers aan de Schansdijk in Zevenbergen roept veel vragen op bij de gemeenteraad van Moerdijk. Raadsleden zijn vooral bezorgd over de verkeersveiligheid op de smalle dijk. Daar worden nu al drie woontorens voor 300 Oekraïense vluchtelingen gebouwd. Boer Raymond Lokers waarschuwde donderdagavond de raadsleden: "Er gebeuren nu al veel bijna-ongelukken."

Voor het loonwerkersbedrijf van Raymond Lokers is het nu al een opgave om met zijn grote landbouwmachines over de Schansdijk te manoeuvreren. En dat wordt straks met in totaal 500 extra bewoners langs de dijk niet beter. Hij maakt zich zorgen en sprak daarom donderdagavond de commissieleden toe.

De gemeenteraad en omwonenden maken zich ook zorgen over mogelijke overlast door het asielzoekerscentrum (azc). Burgemeester Aart-Jan Moerkerke was daar resoluut in: "Er zijn voorbeelden van overlast door asielzoekers. Maar dan hebben we het over asielzoekerscentra met meer dan duizend mensen. We gaan overleggen om overlast te voorkomen. Als het toch misgaat, zal ik fors ingrijpen."

Volgens wethouder Blom wil de gemeente met dit plan voorkomen dat het kabinet binnenkort opvangcentra gaat opleggen. Er worden dit jaar 77.000 asielzoekers verwacht, tegenover 50.000 vorig jaar. Er is nu al een schreeuwend tekort aan opvangplekken. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten asielzoekers zelfs buiten slapen omdat er geen plek voor ze was.

Daarom werkt politiek Den Haag aan een Spreidingswet om gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen. En dat wil het college in Moerdijk dus voorkomen door zelf met een geschikte plek te komen. Niet alle raadsleden vinden dat verstandig.

Martijn Willegers van Moerdijk Lokaal: "Zelfs de Raad van State betwijfelt of de Spreidingswet wel uitvoerbaar is. Waarom heeft de gemeente dan zoveel haast? Bovendien is er in Zevenbergen nog te weinig draagvlak voor een azc. Veel meer mensen zijn dringend op zoek naar woonruimte. De nood is overal hoog."