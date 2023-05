Fleury ging met Long COVID naar Florida en kreeg daar haar leven terug

Fleury Simons (31) uit Breda kan haar geluk niet op. Ze had ernstige gezondheidsklachten door long COVID. Maar dankzij een crowdfunding kon ze naar Amerika voor een gespecialiseerde behandeling en nu is ze geen patiënt meer. “Ik heb mijn leven weer terug. Iets waarvan ik een half jaar geleden nog amper durfde te dromen.”

Hoewel ze gevaccineerd was, kreeg Fleury twee keer corona. De tweede besmetting deed haar de das om. De benauwdheid putte haar uit. Ze kreeg slaapproblemen, angstklachten en geheugenverlies. In de laatste maanden voor haar behandeling lag Fleury 18 tot 20 uur per dag op bed. Fleury’s oudere zus Wendy kon de uitzichtloze situatie na twee jaar niet meer aanzien. In een zoektocht naar behandelmethodes vond ze een kliniek in Florida. "Het is de enige plek in de wereld waar Long COVID-patiënten vaak en snel achter elkaar zuurstoftherapie kunnen krijgen", vertelt ze.

"Ik voel me als herboren en dat is best onwerkelijk.”

Eind vorig jaar vertrok ze als een ‘dood vogeltje’ naar Amerika. “Ik zat nog in een rolstoel en zelfs de reis ernaar toe was al vrij ambitieus. De twaalf weken in de kliniek gingen snel voorbij omdat de behandeling best zwaar was. Er wordt veel van je lichaam gevraagd. Pas tegen het einde merkte ik het verschil.” Ondertussen heeft ze voorzichtig weer haar oude leventje opgepakt: “Eigenlijk kan ik in woorden niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben. “Ik kan de vaatwasser uitruimen of thee zetten en vanavond heb ik zelfs een etentje met vriendinnen. Allemaal dingen die ik een half jaar geleden echt nog niet kon.” Ze durft nog niet te zeggen dat ze helemaal de oude is: "Door de Long COVID ben ik nu eenmaal veranderd. Ik moet af en toe nog wel wat rustig aan doen. Maar ik voel me als herboren en dat is best onwerkelijk.”

"Alleen in Florida wordt zuurstoftherapie vaak en snel achter elkaar gegeven."

Fleury moest dus helemaal naar Amerika. "In Nederland bestaat zuurstoftherapie ook, maar niet op de intensieve manier zoals in de Verenigde Staten." Volgens Fleury werd ze in Amerika ook nog eens dagelijks begeleid door een specialistisch team. Bij de behandelingen zitten patiënten in een tank waarin onder druk zuurstof wordt binnengelaten. Ze krijgen spelletjes op een tablet waarmee hun brein wordt uitgedaagd. Door de therapie worden sluimerende delen van de hersenen weer actief. “Dat was ook goed te zien op de hersenscans voor en na de behandeling.”

"Ik word weer emotioneel als ik die lieve mensen denk die hebben gedoneerd."