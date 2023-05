Zwaargewonde man en urenlange file na verkeersruzie op de A2

Een zwaargewonde man en een urenlange file op de A2 zijn vrijdagochtend veroorzaakt door twee ruziënde automobilisten, dat meldt de politie. De politie is daarom op zoek naar een zilvergrijze BMW die is gestopt op de snelweg, waardoor een achteropkomende auto vol in de remmen moest.

Een motorrijder kon deze auto vervolgens niet meer ontwijken en reed achterop de auto. De motorrijder raakte zwaargewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de A2 bij Best, in de richting van Eindhoven. Schade rechtsachter

De BMW is er vervolgens vandoor gegaan. De zilvergrijze auto heeft rechtsachter schade opgelopen. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Het verkeer op de A2 kwam vrijdagochtend in een urenlange file terecht vanaf afslag Boxtel-Noord. De twee rechterrijstroken waren twee uur lang afgesloten, onder meer voor het politieonderzoek. LEES OOK: Ongeluk met meerdere auto's op A2: weg is weer vrij en file lost op