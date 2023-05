Rechters in drugszaak Operatie Alfa mogen blijven, hoger beroep kan verder

De rechters in het hoger beroep over Operatie Alfa hoeven niet te worden vervangen. De advocaten van de dertien verdachten hadden een wrakingsverzoek ingediend omdat de rechters partijdig zouden zijn. De wrakingskamer heeft dat verzoek vrijdag afgewezen. De omvangrijke drugszaak kan dus gewoon doorgaan.

Hoofdverdachte Martien R. uit Oss werd in september 2021 door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan het leiden van een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Ook elf familieleden en twee anderen werden veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken.

De meeste familieleden werden in november 2019 opgepakt, toen vierhonderd agenten hun woonwagenkamp in Oss overspoelden. Dat gebeurde nadat de politie al anderhalf jaar met afluisterapparatuur en camera’s had geobserveerd.

Advocaten zijn boos

De advocaten van de 13 verdachten die in hoger beroep gingen, vroegen donderdag om andere rechters. Dat heet in juridische termen wraking.

De advocaten zijn boos over een afspraak met een agent die donderdag als getuige moet optreden. Afgelopen herfst hoorde het gerechtshof dat de politieman op Curaçao zou zitten tijdens dit hoger beroep. Hij zal getuigen via een videoverbinding. De advocaten en de verdachten hoorden dat nu pas. Martien R. noemde het 'onbeschoft'. De advocaten vinden het belangrijk dat hij in de rechtszaal wordt gehoord.

Als er een nieuwe rechters hadden moeten komen, had dat voor veel vertraging gezorgd. Zij moeten zich nog helemaal inlezen. Een megazaak van vele weken is ook niet zomaar opnieuw ingepland.