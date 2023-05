Hoger beroep Operatie Alfa stilgelegd, advocaten willen andere rechters

Het hoger beroep in de zaak over Operatie Alfa ligt stil nu de advocaten van de 13 verdachten om andere rechters hebben gevraagd. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Martien R. en de andere verdachten horen bij een familie die is veroordeeld voor grootschalige productie van drugs en handel in drugs en wapens. De advocaten verwijten de rechters dat ze informatie hebben achtergehouden.

De familieleden werden eind 2019 opgepakt tijdens een enorme politieactie op in en rond Oss. De verdachten kregen hoge straffen van de rechtbank in Den Bosch. Martien R. de hoogste: zestien jaar.

Het gaat nu vooral over het langdurige politieonderzoek. Het woonwagenkamp in Oss werd uitgebreid afgeluisterd. Zo zat er lang een verborgen camera in het 'kantoor' van de verdachten.

De advocaten zijn nu boos over een afspraak met een agent die donderdag als getuige moet optreden. Afgelopen herfst hoorde het gerechtshof dat de politieman op Curaçao zou zitten tijdens dit hoger beroep en via een videoverbinding zou getuigen. De advocaten en de verdachten hoorden dat nu pas. Martien R. noemde het 'onbeschoft'.

“Op 10 oktober is er kennelijk al een beslissing genomen, door het hof over een videoverhoor!”, zei advocaat Kuijpers, de raadsman van Martien R. “Blijkbaar is er contact geweest tussen het OM het hof zonder dit aan de advocaten te laten weten. De verdediging is erbuiten gehouden”

De advocaten wraakten daarop alle raadsheren van het hof. Die trokken zich terug. Een ander hof gaat zich over de kwestie buigen. Hoe lang dat duurt is onbekend. Dat kan uren duren maar soms ook een dag.

Het hoger beroep begon donderdag in het Paleis van Justitie in Den Bosch. De spanningen in de volle rechtszaal liepen al gauw op na een verhitte discussie over een reeks getuigenverhoren. Vijf politiemensen zouden in vermomming worden verhoord. De advocaten en verdachten vonden dat belachelijk.

