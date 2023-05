Agenten willen alleen vermomd getuigen in hoger beroep Operatie Alfa

Het hoger beroep rond Operatie Alfa is donderdag begonnen met getouwtrek over getuigenverhoren. Politiemensen zijn opgeroepen om vragen te beantwoorden over het opsporingsonderzoek. Maar de agenten willen graag vermomd de zaal in: met pruik en bril. Advocaten en verdachten vinden dat belachelijk.

Het proces bij het gerechtshof gaat in delen en niet iedereen wordt tegelijkertijd berecht. Martien R. en de andere verdachten behoren tot een familie die is veroordeeld voor de productie van drugs, drugs- en wapenhandel. De familieleden werden eind 2019 opgepakt tijdens een enorme politieactie op in en rond Oss. De verdachten kregen hoge straffen van de rechtbank in Den Bosch. Martien R. de hoogste: zestien jaar.

13 verdachten staan voor het gerechtshof. Tien zijn donderdag ook echt in de zittingzaal. De vermeende kopstukken zitten vast en werden binnengebracht door de politie. De vermeende handlangers zijn vrij en kwamen via de voordeur.

Over de misdrijven zelf wordt nog niet gesproken, wel over het langdurige politieonderzoek. Advocaten van de verdachten hebben allerlei vragen over bijvoorbeeld de tactische keuzes en verslaglegging door de agenten. Want de ingrijpende afluisteroperatie op het woonwagenkamp in Oss was bijzonder en vormt belangrijk bewijs. Zo zat er lang een verborgen camera in het 'kantoor' van de verdachten.

'Show'

Vijf politiemensen die het onderzoek deden zijn opgeroepen om te getuigen over hun onderzoek. Maar ze willen alleen vermomd de zaal in. 'Met pruik of bril', is afgesproken, zei de aanklager in hoger beroep. De agenten vroegen ook of ze binnen mochten komen via de personeelsingang en of ze alleen hun achternaam hoefden te melden.

De advocaten van de verdachten reageerden verbaasd op die afspraken. Het zijn operationele functies, vinden ze. En daarom moeten de agenten gewoon getuigen zoals iedere andere getuige, zonder vermomming. De advocaten spreken van een 'show'.

'Duikbrillen en feestneuzen'

De voorzitter van het gerechtshof benadrukte dat die getuigenverhoren over de inhoud gaan. Of iemand nu een baard op heeft of niet is niet van belang. Maar 'duikbrillen of feestneuzen', worden niet toegelaten zei de voorzitter.

De sfeer in de zaal werd er niet beter op toen duidelijk werd dat een van de agenten in het buitenland zit. Op Curaçao, voor zijn werk. Martien R. reageerde ontstemd. "We hebben allemaal deze datum gehad dus dan is dit wel onbeschoft."

Lang proces

Dit hoger beroep duurt ruim een maand. Maar het is niet dagelijks. Een uitspraakdatum is nog niet bekend gemaakt.

