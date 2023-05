112-nieuws: tak breekt van boom en belandt op weg • gewonden bij botsing

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

09.50 Deel boom breekt af en belandt op weg De brandweer van Helmond werd rond kwart over negen vanochtend opgeroepen vanwege schade aan de Veldbeemd in Helmond. Bij aankomst bleek een groot deel van een boom te zijn afgebroken en op de weg te zijn beland. De brandweer heeft het hout in stukken gezaagd en de weg vrijgemaakt. Een tak brak van de boom aan de Veldbeemd in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De brandweer zaagde de tak in stukken (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

09.46 Gewonden bij koopafspraak fiets Twee mannen raakten rond middernacht gewond bij een ruzie in Bergen op Zoom. Drie mannen hadden afgesproken op een parkeerplaats aan de Karel Doormanstraat vanwege de verkoop van een fiets. Toen ze het niet eens werden over de verkoopprijs, verwondde degene die interesse had in de fiets het slachtoffer met een scherp voorwerp. Tijdens het tegenhouden van de verdachte liepen de twee andere mannen lichte verwondingen op. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

09.44 Gewonden bij kop-staartbotsing Twee mensen zijn vanochtend gewond geraakt nadat twee auto's botsten op de kruising van de Bredaseweg met de Bleukbosweg in Tilburg. Het ging om een kop-staartaanrijding. Twee auto's raakten aanzienlijk beschadigd. De twee bestuursters zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een deel van de Bredasweg werd tijdelijk afgesloten vanwege de brokstukken. Bij de botsing op de Bredaseweg in Tilburg raakten twee mensen gewond (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

22.43 Auto achtergelaten op A67 Een auto is gisteravond achtergelaten langs de A67 bij Eersel. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag de auto onbeheerd staan en schakelde een bergingsbedrijf in om de auto mee te nemen. Wachten op privacy instellingen...