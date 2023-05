Enorme brand in centrum Eindhoven: pand wordt gesloopt om beter te blussen

In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. Daar is zoveel rook bij vrijgekomen dat terrassen in de buurt ontruimd zijn. Ook een muziekfestival moest worden stilgelegd. De brandweer gaat het pand deels slopen zodat er gerichter geblust kan worden.

Sami Kappé & Janneke Bosch Geschreven door

Er stegen enorme rookpluimen op vanaf de zeer grote brand die woedt in de Lichtstraat. Er is om acht uur een NL-Alert verstuurd omdat de rook over de binnenstad trok. Zo sloot de Jumbo-vestiging vlakbij de voordeur wegens de rook. En de eigenaar van bierhal Radegast 040 moest zelfs zijn tent sluiten voor de rest van de avond, bevestigde hij telefonisch. "De brand zit in een oud Philips-pand. Er komt zo'n giftige rook vandaan." Daklozen

Ook bezoekers van het Bridge Guitar Festival iets verderop zijn naar huis gestuurd, vertelde een medewerker van Café Wilhelmina. Voor optredens stond daar een podium voor de deur. "Maar het was niet langer te doen. De rook stinkt verschrikkelijk. Een hele penetrante lucht, dat naar verbrand plastic ruikt." Twee bezoekers moesten alweer vertrekken toen ze net aankwamen bij het festival:

Later op de avond is een deel van het dak ingestort. Volgens de brandweer werd het pand vaak gebruikt door daklozen. Onduidelijk is of die binnen waren toen de brand uitbrak. Brandweerlieden zijn wel even snel binnen geweest, maar hebben niemand gezien. Een brandweerwoordvoerder liet eerder weten dat het blussen enige tijd in beslag zal nemen. Hij meldde ook dat meer dan 100 collega's zijn ingezet. In de Lichtstraat zijn tal van brandweerwagens, waaronder drie hoogwerkers. De politie en handhaving hebben meerdere malen nieuwsgierige mensen weg moeten sturen. De hulpdiensten hebben vrij snel opgeschaald naar Grip 1. Dat is een regeling die ingaat als er sprake is van een groot incident. Omdat bluswater uit de Dommel wordt gehaald, levert de toevoerslang die daar ligt wat verkeershinder op. Rond tien uur is Grip 2 afgekondigd wegens de verkeers- en rookoverlast die was ontstaan. De loods kan als verloren worden beschouwd. De brandweer gaat het gebouw deels slopen zodat men gericht kan blussen. Dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. De woordvoerder: "We bereiden ons voor om tot diep in de nacht door te gaan." LEES OOK: Zorgen om asbest bij grote brand: 'Maar daar zijn geen aanwijzingen voor'

(foto: SQ Vision)

(foto: SQ Vision)

(foto: Marc Rademakers)

(foto: SQ Vision)