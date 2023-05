Eindexamen onderbroken door brandalarm: zo gaat het dan verder

Op het Maurick College in Vught werd vrijdag een eindexamen onderbroken doordat het brandalarm afging. De toets is ongeldig verklaard. Volgens de Onderwijsinspectie gebeurt het vaker dat een brandalarm afgaat tijdens een eindexamen, maar hoeft een toets niet altijd opnieuw worden gedaan. Inspecteur Claudia Janssen legt uit hoe het werkt.

Voor het verloop van eindexamens zijn regels in de wet vastgelegd. De Onderwijsinspectie houdt onafhankelijk toezicht op die regels. Toen het brandalarm afging tijdens een eindexamen op de school in Vught, werd dan ook meteen de Onderwijsinspectie gebeld. "Als er onregelmatigheden tijdens een examen zijn, moet een school dat altijd bij ons melden. Dat is de eerste stap. Wij bekijken dan of we er als inspectie iets mee moeten", legt Janssen uit. Ze is voorzitter van de werkgroep examens bij de Onderwijsinspectie. Volgens Janssen hoeft de inspectie niet altijd in te worden geschakeld. Als er tijdens het examen iets gebeurt wat de schuld is van een leerling, bijvoorbeeld als iemand spiekt, mag de school zelf maatregelen nemen.

"We moeten eerst alle feiten weten"

Maar als er iets tijdens het examen gebeurt buiten de schuld van een leerling om, wordt de Onderwijsinspectie ingeschakeld. Dat gebeurde afgelopen week ook in Vught. Het brandalarm ging af, doordat broodjes te lang in de oven van de kantine hadden gelegen. "De situatie moet dan bij ons voorgelegd worden. Wij horen de school aan en moeten beslissen of een examen nog geldig is." Volgens Janssen is het niet de eerste keer dan een brandalarm afgaat tijdens een eindexamen. "Het gebeurt helaas ieder jaar wel een paar keer", weet ze. "Iedere situatie is wel weer anders. Soms blijven leerlingen in de ruimte zitten en praten ze niet met elkaar. We moeten eerst alle feiten weten en dan een beslissing maken." Hoe lang de Onderwijsinspectie daarover doet, verschilt volgens Janssen per keer. "Als je een examen ongeldig verklaart, is er geen weg meer terug. Daar moeten we dus goed met elkaar over overleggen. Als een situatie nog niet eerder is voorgekomen, kan het wat langer duren."

"Leerlingen hebben de kans gehad om meer informatie te verzamelen."