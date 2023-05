Brandalarm tijdens examen ging af door verbrande broodjes

Directeur Raymond de Laat baalt van het brandalarm. Volgende Vorige 1/2

Het brandalarm dat afging tijdens een eindexamen op het Maurick College in Vught, werd veroorzaakt door broodjes die te lang in de oven van de kantine lagen. Dat laat de directeur van de school weten. "Het alarm ging maar zo'n vier seconden af." Alle leerlingen maakten daarna hun examen af. Degenen die het nog niet ingeleverd hadden toen het alarm klonk, kregen 's avonds te horen dat het niet het geldig was.

Terwijl vmbo-leerlingen vrijdag bezig waren met het eindexamen Duits, ging bij de school in Vught plotseling het brandalarm af. "Doordat de broodjes bij de catering te lang in de oven lagen, kwam er rook uit het apparaat", vertelt Raymond de Laat. Hij is opleidingsdirecteur van het vmbo op het Maurick College. "Ik ben meteen naar de conciërge gerend om te kijken wat er aan de hand was." Het was loos alarm, dus het brandalarm was na een paar seconden uitgezet. De teamleider ging toen meteen naar de examenruimte om te zeggen dat leerlingen het lokaal niet uit hoefden, maar dat was te laat. "Er was net pauze en alle leerlingen gingen naar buiten, omdat ze het alarm hoorden. De teamleider kon door de drukte niet op tijd bij het examenlokaal komen. De examenleerlingen stonden toen al buiten. Dan is er een risico dat ze met elkaar kunnen praten over het examen", legt de directeur uit.

"Heel zuur voor de leerlingen."

De school belde meteen de Onderwijsinspectie om te vragen hoe het verder moest met het examen. Elf leerlingen hadden hun toets al ingeleverd en hoeven het examen niet opnieuw te maken. De anderen 28 leerlingen kregen 's avonds te horen dat hun examen ongeldig was verklaard. Dat komt doordat ze met elkaar hebben gesproken toen ze het lokaal verlieten. "We weten niet waar ze het over hebben gehad. Het kan zijn dat ze met elkaar over de toets hebben gepraat. Wij moeten het dan helaas ongeldig verklaren, omdat het de uitkomst van het examen kan beïnvloeden", legt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie uit.

"Ik heb wel even gescholden."

Die leerlingen moeten eind juni de toets opnieuw maken. Directeur De Laat benadrukt dat alle ouders en leerlingen meteen zijn geïnformeerd nadat hij hoorde hoe het verder moest. "Dat is hartstikke zuur voor de leerlingen. Ik kan me voorstellen dat ze een heel rot weekend hebben gehad", zegt hij. "Ik heb wel even gescholden toen mijn vader het mailtje kreeg", vertelt een van de leerlingen. "Ik ben er niet blij mee dat het opnieuw moet." Ook een andere leerlinge zegt enorm te balen. "Het cijfer van Duits had ik nodig om mijn gemiddelde cijfer omhoog te halen. Ik vind het echt vreselijk dat ik het nu nog een keer moet maken. Echt heel stom."

"We hebben er echt van wakker gelegen."