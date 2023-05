Brandalarm gaat af tijdens examen, leerlingen moeten examen opnieuw doen

Pech voor vmbo-leerlingen van het Maurick College in Vught. Ze moeten allemaal hun eindexamen Duits opnieuw doen. Vrijdag ging tijdens de toets het brandalarm af, waardoor iedereen het gebouw moest verlaten. De onderwijsinspectie heeft het examen ongeldig verklaard.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft acht klachten gekregen over het brandalarm tijdens het examen. De organisatie bevestigt dat de toets daardoor is afgekeurd. "Heel vervelend", laat een woordvoerder weten.

Leerlingen in Vught met Duits in hun pakket krijgen hierdoor niet op 14 juni te horen of ze geslaagd zijn, zoals de rest van Nederland. Ze moeten het eindexamen Duits opnieuw doen in het tweede tijdvak, dat begint op 19 juni.

Het tweede tijdvak is bedoeld voor leerlingen die moeten herkansen of tijdens het eerste tijdvak hun examen niet konden maken. Als de leerlingen van het Maurick College daarna een herkansing nodig hebben, moeten ze dat doen in augustus, in het derde tijdvak.

De school heeft nog niet gereageerd op het voorval. De woordvoerder van LAKS laat weten dat ze maandag nog contact opnemen met het Maurick College, om erachter te komen wat er precies is gebeurd.