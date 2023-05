Buren na brandstichting bij flat: 'Was ik hier maar nooit komen wonen'

Bewoners van een flat in Den Bosch zijn helemaal klaar met een van hun buren. De 52-jarige man werd zondagavond opgepakt omdat hij een container in brand zou hebben gestoken. Zo'n dertig bewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. "We voelen ons heel erg onveilig", zegt bewoonster Marijke Matulessy.

"Etensresten op je ramen gooien of planten omgooien, we maken zoveel mee", vervolgt Jeanette, die verschillende foto's laat zien. Zodra er voetbal is, dan gaat het mis." Inge Nabbe (59) vult aan: "Twee keer heeft hij tijdschriften versnipperd en rondgestrooid. Ook heeft hij tomatenpuree bij de buurvrouw op het balkon gegooid."

Pesterijen, bekladdingen in de gang en ander verward gedrag. Verschillende buurtbewoners schetsen een man die al jaren overlast veroorzaakt. "Hij bonkt 's nachts op de deuren bij vrouwen. Dat is heel eng. Ook heeft hij een keer wc-papier hier in de bomen gegooid", vertelt de 63-jarige Jeanette Claassen, die het ene na het andere voorbeeld geeft.

Appartementencomplex Den Heerendonck in Den Bosch is zondagavond gedeeltelijk ontruimd nadat er brand woedde in de containerruimte van het complex. Dit gebeurde rond kwart over elf. "Ik was enorm overstuur. Ik wist meteen dat hij het was", vervolgt Inge. "Was ik hier maar nooit komen wonen."

De rook trok in het complex. Nadat de container geblust was, blies de brandweer met een grote ventilator de rook uit het gebouw. De brandweer controleerde appartementen op koolmonoxide. Toen zeker was dat alles veilig was, werd het gebouw vrijgegeven en mochten de bewoners terug naar huis.