Kookles, fietsles en naar school: dit is het leven van jonge asielzoekers

Vakantiepark Boschvoort wordt een opvang voor jonge alleenreizende asielzoekers (foto: Jos Verkuijlen)

Op vakantiepark Boschvoort bij Sint-Oedenrode kunnen ieder moment de eerste asielzoekers aankomen. Het gaat om jongeren tussen de 15 en de 18 jaar oud die in hun eentje naar Nederland zijn gekomen. Zo gaat hun leven op het park er uitzien.

Er wordt nog hard gewerkt op chaletpark Boschvoort. Medewerkers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) lopen af en aan met spullen. Magnetrons worden verwijderd en vervangen door koelkasten en stapelbedden. "We zijn zo goed als klaar", zegt projectleider Caroline Rombouts van het COA. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste jongeren aankomren. Er zijn nog enkele problemen. Zo is er achter het park een dassenburcht gevonden. "We moeten wachten op de rapporten van de ecologen voordat we alle jongeren hier kunnen opvangen." Een kleine groep kan er al wel terecht."

"De eerste dagen zijn ze vooral moe."

Voor die groep moeten de wandelpaden echter eerst verlicht worden. Vanwege mogelijke vleermuizen in de omgeving moet er speciale groene vleermuisvriendelijke verlichting worden gebruikt. "Zodra die er is, kunnen we echt aan de slag", zegt Rombouts. Er komen maximaal vier jongeren in één huis. "Wanneer ze vanuit Ter Apel hierheen komen, zijn ze de eerste dagen vooral moe", vertelt Rombouts. "Dan is het vooral uitrusten en veel slapen. Maar we zorgen meteen voor een dag-nachtritme. Ze hebben ook even de tijd nodig om hun plekje te vinden."

Supermarkt is eigenlijk te ver weg.

Elk huisje heeft slaapkamers, maar ook een woonkamer en keuken. "De jongeren gaan straks zelf koken", zegt Rombouts. "We gaan ze kooklessen geven. Maar we gaan ze ook leren schoonmaken. Ze zullen zoveel mogelijk zelf het huishouden doen." Overdag gaan de jongeren naar school. "We zijn nog aan het kijken waar dat zal zijn", legt de projectleider uit. "Als de school dichtbij is, gaan ze op de fiets. Daarom gaan we ze dan ook leren fietsen. Als de school verder weg is, regelen wij het vervoer van en naar school." Op het park wordt gezorgd voor sportactiviteiten en andere bezigheden, zoals spelletjes. Om tien uur 's avonds moeten alle jongeren in hun huisje zijn. "Het park zelf is ideaal", zegt Rombouts. "Maar de plek is niet perfect. Voorzieningen zoals een supermarkt zijn eigenlijk te ver weg." De dichtstbijzijnde supermarkt ligt op vier kilometer.

"We snappen de zorgen voor overlast."