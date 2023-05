Transavia schrapt opnieuw vluchten door tekort aan vliegtuigen

Transavia schrapt in juni nog eens zo'n 160 retourvluchten. Dat is bijna 5 procent van het totale aantal vluchten. De vliegmaatschappij kampt met een tekort aan vliegtuigen. Na juni zijn de problemen nog niet voorbij. In juli en augustus moet waarschijnlijk nog 2 procent van de vluchten worden geschrapt. Transavia vliegt onder meer via Eindhoven Airport.

De KLM-dochter kwam in de problemen doordat leasevliegtuigen te laat beschikbaar zijn en doordat vliegtuigen gerepareerd moeten worden. Daardoor moest Transavia al duizenden reizigers teleurstellen.

Eindhoven Airport

We vroegen de maatschappij dinsdagochtend wat de gevolgen zijn voor reizigers die via Eindhoven vertrekken. Concrete cijfers heeft een woordvoerder niet. Maar op de website van de maatschappij kan je zelf checken of jouw reis uit het vluchtschema is gehaald.

Uit hun site valt bijvoorbeeld op te maken dat het overgrote deel van de annuleringen Schiphol treft. Vanaf 1 juni vervallen ook vluchten van en naar Eindhoven Airport. Het gaat om bestemmingen in landen als Spanje, Portugal, Denemarken Griekenland en Italië (Malaga, Barcelona, Ibiza, Lissabon, Kopenhagen, Bologna en Heraklion).

Geld terug

De maatschappij had al aangekondigd dat dinsdag alle passagiers en reisorganisaties worden geïnformeerd van wie volgende maand één of meerdere vluchten worden gewijzigd of geannuleerd. Later deze maand wil Transavia iedereen informeren die in juli of augustus te maken krijgt met vluchtuitval.

Transavia komt nog vijf vliegtuigen tekort. De komst van drie leasetoestellen liep grote vertraging op. Daarnaast mist het bedrijf nog twee toestellen. Eén heeft schade opgelopen en moet gerepareerd worden. Een ander vliegtuig is buiten gebruik voor onderhoud.

Omboeken

Waar mogelijk wil Transavia vluchten omboeken of zorgen voor een alternatief. Gedupeerde reizigers kunnen ook hun geld terugkrijgen. Transavia vervoert ook veel mensen die pakketreizen hebben geboekt bij reisorganisaties. In dat geval neemt je reisorganisatie contact met je op als er iets aan je reis verandert.

Topman Marcel de Nooijer van Transavia: "We bouwen voor de zomer meer garantie in dat een vlucht gewoon wordt uitgevoerd. Mensen die bij ons boeken, moeten er zeker van kunnen zijn dat hun reis doorgaat. Dat we het vluchtschema nu aanpassen, zorgt voor duidelijkheid."

