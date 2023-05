Man (41) gaat tekeer met shovel en loader: jaar celstraf geëist

Een 41-jarige Tilburger wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar met een shovel en een loader de boel op stelten heeft gezet in Tilburg. Dindagmiddag zat hij als een mak lammetje voor de rechter in Breda. Hij kan er zich weinig van herinneren, maar lijkt wel oprecht spijt te hebben. Toch eiste de officier van justitie een jaar celstraf en dat hij onder toezicht van de reclassering komt te staan.

Het was zondag 19 juni, een uur of negen ’s ochtends, toen de politie in Tilburg werd gealarmeerd. Een verwarde man, met wijd opengesperde ogen, was een terrein aan de Broekstraat op komen lopen en gooide daar zonder aanleiding een ijzeren melkbus door de ruit van een wagen.

Vervolgens startte hij een shovel en daarmee reed hij een politieauto aan. Met een mes zou hij stekende bewegingen hebben gemaakt in de richting van een politieman. Ook vernielde hij bloembakken met een loader. De politie moest waarschuwingsschoten lossen om de verdachte aan te kunnen houden.

Angstige situatie

De man die in de beschadigde auto zat, wilde die ochtend zijn paard opzoeken. In plaats daarvan kreeg hij de schrik van zijn leven. Hij is nog steeds onder de indruk van wat hem is overkomen. Gelukkig durft hij het paard wel weer op te zoeken, maar hij moet steeds terugdenken aan de angstige situatie. De verdachte bood hem daarop zijn excuses aan.

De verdachte liet het tijdens de zitting allemaal over zich heen komen. Het leek erop dat hij zich al bij een straf had neergelegd.

'Geen slap geouwehoer'

“Ik was net vrijgekomen nadat ik zes dagen had vastgezeten. Daarna zat ik vier dagen in een hotel waar ik amper sliep en alleen maar speed gebruikte. Door persoonlijke omstandigheden was ik helemaal van het padje. Wat er die ochtend allemaal precies is gebeurd, weet ik niet meer. Ook niet dat de politie pepperspray en een taser heeft gebruikt. En dat is echt geen slap geouwehoer.”

De Tilburger zat een jaar geleden nog in een proeftijd na eerdere veroordeling. De officier van justitie vindt daarom dat hij de drie maanden voorwaardelijke celstraf alsnog moet uitzitten.

Zijn advocaat vindt dat zijn cliënt met negen maanden voorarrest lang genoeg is gestraft en niet opnieuw de cel in zou moeten.

De officier van justitie eiste ook dat de man de schade vergoedt die hij heeft aangericht. Daar kunnen de gedupeerden op rekenen, zo beloofde de Tilburger.