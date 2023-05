Zwerfkatje uit vuilniswagen geadopteerd door redder

Voor zwerfkat Boeddha begon 2023 heel slecht. Het beestje werd 9 januari maar net op tijd gered uit een vuilniswagen in Oss. Het hachelijke avontuur maakte zo'n indruk op het katje dat het ruim vier maanden duurde om Boeddha op te lappen. Nu heeft hij dan toch een veilig en warm mandje gevonden bij zijn redder.

Een van de vuilnismannen hoorde begin dit jaar iets achter in de wagen en ging kijken. Daar vond hij een levend katje tussen het afval. De vuilnismannen hadden net containers geleegd aan de Oostwal in Oss. Mogelijk is de kat uit een van die containers zo mee de vuilniswagen in gekieperd.

Ondanks dat Boeddha maar anderhalf uur in de wagen vastzat, was hij er slecht aan toe. "Hij was ondervoed, onderkoeld en heel angstig", herinnert Martien de Louw van Dierenambulance Maasland. Boeddha moest zelfs geforceerd gevoed worden omdat hij dagenlang niet wilde eten.

Eenmaal op kracht werd het katje ondergebracht bij een pleeggezin in Nistelrode. Daar kon Boeddha weer wat meer vertrouwen krijgen in mensen. "Dat katje moest gesocialiseerd worden om zo weer geadopteerd te kunnen worden door een nieuw gezin. Daarom hebben we hem veel aangehaald en met hem gespeeld”, vertelt pleegbaasje Bianca Ouwens.