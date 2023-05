Jongeren stappen uit 'piramidespel' en zien dan wat het heeft aangericht

IM Academy, een bedrijf dat in België is veroordeeld voor het organiseren van een piramidespel, is in Brabant nog volop actief met het binnenhalen van nieuwe leden. Zondag hield ze nog een evenement in Breda dat zo'n 1400 jongeren trok. In Nederland komen ze nog weg met hun dubieuze praktijken. Omroep Brabant sprak met Brabantse jongeren die uit deze organisatie stapten. "Toen ik stopte kwam de klap. Ik kwam terug in de realiteit en zag wat het had aangericht."

Het Amerikaanse cursusplatform IM Academy is omstreden omdat het mogelijk een piramidespel is. Dat is verboden in Nederland, want het is oneerlijk: mensen in de top van de piramide verdienen veel geld en mensen onderaan raken vaak juist geld kwijt.

Hij zag dan ook zelf in dat het oneerlijk was. "In principe is het gewoon een piramidesysteem. Alleen dat wordt natuurlijk niet gezegd. En je leerde trucjes om dat te omzeilen."

Omroep Brabant sprak oud-leden die alleen anoniem hun verhaal wilden vertellen. De meesten zeggen dat ze in hun tijd bij de Academy veel geleerd hebben over presenteren, leiderschap en handelen in cryptomunten. Maar doordat de focus steeds meer op netwerkmarketing lag, besloten ze uiteindelijk toch te stoppen.

Als mensen uiteindelijk besluiten om uit zo'n piramidespel te stappen, is dat niet altijd zonder gevolgen. "In die periode draaide alles om IM. Mijn ouders duwde ik van me af. Mijn vrienden liet ik links liggen. Zij waren niet meer belangrijk. Mijn business was belangrijker en ik zat tot een uur 's nachts op kantoor. Daar was ik me toen niet bewust van. Ik was zo geobsedeerd."

Eerst voelde hij zich thuis bij de hechte gemeenschap van IM Academy, maar later bleek dat het anders lag. "In het begin denk je: ik hoor ergens bij, ik ben belangrijk. Aan het begin ben je ook belangrijk, want je levert hun wat op. Als jij vervolgens geen nieuwe mensen meer aanlevert, denken ze gewoon: voor jou tien anderen."