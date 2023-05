Politie toont foto van zwaargewonde advocaat na woningoverval

De politie heeft dinsdagavond een foto laten zien van de advocaat die afgelopen donderdag zwaar werd mishandeld tijdens een overval op zijn huis in Grave. De man en zijn partner waren urenlang vastgebonden in hun huis, terwijl de overvallers er met een zware kluis vandoor gingen.

Beide slachtoffers zijn in de zeventig. De twee daders hebben hen ernstig mishandeld en lieten hen vastgebonden achter, terwijl zij er, waarschijnlijk met een auto, vandoor gingen.

De politie is nog druk bezig met het onderzoek. Ze zoekt getuigen van de overval op het huis in de Scheerestraat in Grave. De twee daders waren daar tussen zeven en negen uur ’s morgens, maar het zou best kunnen zijn dat er meer mensen bij de overval waren betrokken.

De daders hebben een lichte huidskleur. Ze spraken met elkaar in een Oost-Europese taal.

Pas uren na de overval wisten de twee bewoners zich te bevrijden. Volgens de achterbuurman kwamen de man en vrouw 'onder het bloed naar buiten'. De advocaat en de vrouw werden opgevangen bij buurtbewoners. De man is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.