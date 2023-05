Echtpaar vangt buren op na overval: 'Moet verschrikkelijk zijn geweest'

Margriet Siebers uit Grave zucht diep. De gruwelijke overval donderdagochtend op haar buren laat haar niet los. Ze zat donderdagmorgen met haar man Harrie aan het ontbijt toen rond negen uur de voordeurbel ging. Buurman Jaap stond voor de deur. ”Zijn hele gezicht was kapot. Hij zat onder het bloed”, vertelt Margriet. Haar man vult aan: “Hij leek net een monster, zo was hij toegetakeld."

"Ik ben het huis binnengegaan. Dat was heel spannend. Ik dacht: ik moet niks aanraken. Ik wist niet wat ik tegen zou komen. Misschien was ze gewond of misschien wel dood.” Margriet riep de naam van de buurvrouw en hoorde haar boven. Daar vond ze vrouw in verwarde toestand. Margriet heeft zich de hele dag over haar ontfermd. Buurman Jaap moest met de ambulance naar het ziekenhuis.

Buurman Jaap is opgenomen in het ziekenhuis en is al geopereerd. Volgens Margriet gaat het weer wat beter, maar zijn oogkassen zijn gebroken. Daar is hij aan geopereerd en zijn neus hebben ze weer rechtgezet. Buurvrouw Annet wordt elders opgevangen, want de politie is nog steeds bezig met sporenonderzoek in hun huis.

De overvallers eisten geld en ze wilden de sleutels van de kluis en de auto. Toen dat niet snel genoeg ging hebben ze buurman Jaap enorm toegetakeld. “Ze hebben met een wapen op zijn gezicht geslagen en hij had een steekwond in zijn schouder.” Volgens Margriet hebben de daders de kluis meegenomen en misschien ook wel de auto, want die staat niet meer in de straat.

Margriet en Harrie Siebers hebben enorm te doen met de buren. Het is de tweede keer dat ze dit meemaken. Enkele jaren geleden werd het echtpaar ook al eens overvallen, toen ze nog in Schaijk woonden. "We zijn blij dat we hebben kunnen helpen", zegt Harrie. "Daar ben je buren voor. Maar we moeten het wel even verwerken."

Margriet heeft er de hele nacht niet van kunnen slapen. Ze is uit bed gegaan en in de woonkamer gaan zitten om te luisteren of ze niks verdachts hoorde. "Ik ben heel onrustig geworden, maar daar moet ik weer overheen komen. En dat gaat lukken", zegt ze dapper. "Want anders winnen zij. Ik laat dat soort gasten mijn levensgeluk niet afpakken. Ik dacht het niet!"

LEES OOK: Gewonde bij woningoverval: 'Advocaat en zijn vrouw werden vastgebonden'