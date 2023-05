Taakstraf voor kunstenares die Tilburgse wethouder blijft lastigvallen

Kunstenares Cora W. uit Tilburg is veroordeeld voor smaad en belediging van wethouder Marcelle Hendrickx en journalist Ralf Bodelier. Ze krijgt zestig uur taakstraf en nog eens zestig uur als ze opnieuw in de fout gaat. Verder moet ze zich laten behandelen en ze heeft een contactverbod.

Het is de tweede keer dat W. is veroordeeld omdat ze Hendrickx en Bodelier lastigvalt. De eerste keer kreeg ze een voorwaardelijke celstraf. “Nog één woord verkeerd en u zit meteen in de cel!” sprak de rechter toen dreigend. Maar omdat inmiddels vaststaat dat W. verminderd toerekeningsvatbaar is, is die celstraf omgezet in een taakstraf. En daar komt een nieuwe, voorwaardelijke taakstraf bovenop omdat ze op de oude voet is doorgegaan.