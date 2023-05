Vier meisjes aangehouden voor het mishandelen van 14-jarigen

Drie meisjes van veertien en vijftien zijn eerder deze week aangehouden, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een mishandeling op een school in Helmond. Bij de mishandeling raakte een 14-jarig meisje gewond. Op 26 april werd ook al een meisje van vijftien aangehouden, toen in verband met een mishandeling op de Broederwal in Helmond. Volgens de politie heeft wat de slachtoffers is overkomen een ‘grote impact’ op hen.

Het meisje dat op een school werd mishandeld, heeft volgens de politie ‘gelukkig licht letsel’ opgelopen. Het is niet bekend welke verwondingen het andere slachtoffer is toegebracht. Ook zij is veertien. Verder is onduidelijk waar precies en hoe de meisjes zijn mishandeld en of er verband is tussen de incidenten. De politie laat nog wel weten dat ze niet uitsluit dat er nog meer personen bij een van deze mishandelingen betrokken zijn geweest. Ze veroordeelt het geweld dat is gebruikt: “Het is strafbaar en vaak zet zo’n gebeurtenis het leven van een slachtoffer emotioneel voor langere tijd op z’n kop.”