Vrouw mishandeld die afvaldumper aanspreekt: verdachte opgepakt

Een 31-jarige Tilburger is donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling. Volgens de politie mishandelde hij een vrouw die hem aansprak omdat hij badkamertegels dumpte op de Sint Hubertusstraat bij het Westerpark in Tilburg.

De mishandeling vond plaats op 14 mei om kwart over zeven 's avonds. De politie hoorde dat pas later van iemand die de mishandeling had gezien en had gefilmd.

Ze weet niet wie de vrouw is en hoe ernstig zij gewond is geraakt. Daarom riep ze donderdag al de hulp in van het publiek. Ze wil weten wie het slachtoffer is.

Vrijdag meldt de politie dat er een 31-jarige Tilburger is aangehouden voor de mishandeling. De zoektocht naar het slachtoffer gaat nog steeds door.

