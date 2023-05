Overvallen op Players Casino: verdachte aangehouden

In een huis in de wijk Burgerhout in Roosendaal is maandagochtend een man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij twee overvallen en een poging vorig jaar op het Players Casino aan de Varkensmarkt in Oudenbosch. Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend.

De twee overvallers kwamen eind april rond kwart voor een 's nachts het casino binnen. Ze bedreigden de klanten en het personeel met een mes. Ze verdwenen met een geldbedrag. Niemand raakte bij de overval gewond, maar de impact van de beroving was volgens de politie enorm. Bijna drie maanden later volgde nog een gewapende overval. Hardhandig

Begin juli doken weer twee verdachte mannen op bij het casino. Omdat de deur toen niet openging, dropen ze af. Ruim een week later was het weer raak. Vermoedelijk dezelfde mannen kwamen toen gewapend met een mes en een pistool naar de zaak. Ze overmeesterden twee medewerkers die naar buiten gingen. De daders gingen hierbij hardhandig te werk en dwongen de personeelsleden geld af te geven. Ze stopten de buit in een zwarte rugtas en sloegen daarna op de vlucht. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde daders gaat. Bureau Brabant

Er volgde een uitgebreid rechercheonderzoek. Ook werden de drie overvallen behandeld in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De kijkers kregen daarin beelden te zien van de brute overvallen. Uiteindelijk leidde het onderzoek naar de maandag aangehouden man. Hij is in zijn huis gearresteerd. Woensdag is hij door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Het onderzoek naar de tweede overvaller wordt voortgezet.