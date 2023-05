Opnieuw uren in de rij voor Turkse verkiezingen: 'Er hangt een spanning'

Lange rijen zaterdagochtend bij hotel Van der Valk in Eindhoven. Turkse Nederlanders kunnen opnieuw stemmen voor de verkiezingen in Turkije. En dat zorgt voor een wachtrij van meer dan twee uur. De sfeer is gemoedelijk, maar de spanning die rond de verkiezing hangt is goed voelbaar én zichtbaar. Zo wordt onze verslaggever gevolgd door een Turkse man die precies in de gaten houdt wat mensen zeggen.

Beveiligers, politie en detectiepoortjes. Alles wordt ingezet om de Turkse verkiezingen in Eindhoven rustig te laten verlopen. En dat lukt zaterdagochtend. Al is de spanning in de wachtrij goed te voelen.

Volgens Arzum verdient de huidige president haar stem omdat hij voor eenheid van het land is en omdat hij het land perfect heeft geholpen na de aardbeving. En daarom sluit ze alsnog achteraan in de rij.

Iemand die wel haar mening durft te geven is Arzum uit Den Bosch. Ze is met haar zoontje naar Eindhoven gekomen en schrikt als ze de lange wachtrij ziet. “Ik weet niet of ik in die rij ga staan, of mijn zoontje dat vol kan houden. Maar ik wil wel graag stemmen en Erdogan steunen.”

Turkse Nederlanders die staan te wachten om te stemmen durven niet volledig hun mening te geven. “Ik ga stemmen voor een goede toekomst voor Turkije”, vertelt een vrouw. Maar of dat voor of tegen de huidige president Erdogan is wil ze niet zeggen. “Je merkt de verschillen, er hangt een spanning in de rij. Veel mensen durven hun mening niet te geven.”

Haydar uit Weert heeft net gestemd. Hij hoort dat Arzum voor Erdogan is en daarom wil hij ok zijn mening laten horen. “Wij hopen op veranderingen en daarom zijn deze verkiezingen heel belangrijk.” Het is meteen duidelijk, Haydar is tegen Erdogan en voor de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. “Erdogan zit er al heel erg lang. Voor de economie en andere problemen in het land is het tijd voor een nieuwe president.”

Wat verbindt: iedereen in de wachtrij wil maar één ding, het beste voor Turkije en familie die daar nog woont. Haydar vindt het dan ook niet gek dat hij als inwoner van Nederland voor de Turkse verkiezingen gaat stemmen. “Je voelt je verbonden met je land van herkomst. Een keer in de vier jaar is het maar, dat is geen probleem.”

Daar is een vrouw in de rij het helemaal mee eens. “Wij zijn allemaal Turken en we hebben familie in Turkije. En daarom is het de moeite waard om twee uur in de rij te gaan staan. Dat doen ze hier niet in Nederland, hier is het meestal niet druk.”

Tot en met woensdag kan er in Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Deventer gestemd worden voor de Turkse verkiezingen.