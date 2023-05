112-nieuws: zes auto's botsen op A2 • man uit water gered

18.45

In een kringloopwinkel aan de Industrieweg in Best woedt vanavond een brand. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en is bezig om het vuur te blussen. Er zijn twee brandweerwagens en een hoogwerker ter plekke. Daarnaast zijn er nog meer brandweerwagens onderweg. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

De kringloopwinkel zit in een gebouw waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.

