Niet alleen Flink verspilt onnodig eten: 'De hele keten kan duurzamer'

Een volle kliko met etenswaren bij een Flink-filiaal in Eindhoven riep veel woede op bij Femke. Flink krijgt vaak dubbele ladingen waardoor voedsel dat bijna over de datum of op de datum is bij het afval eindigt. Dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg van al het eten dat we jaarlijks verspillen. Pogingen van supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan werken. Maar de voedselketen kan volgens voedseldeskundige Toine Timmermans nog stukken duurzamer.

Femke kon niet geloven wat ze zag toen ze langs een filiaal van flitsbezorger Flink in Eindhoven liep. De kliko zat vol etenswaren van goede kwaliteit, maar met een houdbaarheid op of over de 'ten minste tot-datum'. "Ik denk dat flitsbezorgers nog niet goed hebben nagedacht over verspilling, omdat deze winkels relatief nieuw zijn", zegt Toine Timmermans, manager duurzame voedselketens bij Wageningen Food & Biobased Research van de universiteit. "Toch zullen ze dat moeten doen om te blijven bestaan."

Verspilling kost een winkel namelijk veel geld. Ook richten flitsbezorgers zich op de jongere generatie die volgens Timmermans veel bezig is met duurzaamheid. "Om het bestaan van flitsbezorgers te verzekeren, moeten winkels daarom meer doen tegen voedselverspilling." Hij neemt supermarkten als voorbeeld, die de laatste jaren veel hebben gedaan tegen voedselverspilling. Zo gebruiken supermarkten kortingsstickers voor etenswaren die bijna over de datum zijn en verspillingsapps zoals Too Good to Go. "En dat werkt", stelt Timmermans. Waar we tien jaar geleden nog 50 kilo voedsel per persoon per jaar verspilden, is dat nu 33,4 kilo, blijkt uit data van Wageningen University en Research. Toch zijn de acties van supermarkten niet voor iedereen voordelig. Voedselbanken ontvangen steeds minder vers eten door de verspillingsapps en stickers van supermarkten.

"Het is goed dat supermarkten iets doen tegen voedselverspilling, maar voor ons is het jammer. Wij zien de opbrengsten voor de voedselbank de laatste twee jaar flink teruglopen", zegt Martin de Kok, vicevoorzitter van Voedselbanken Brabant-Zeeland. Ook voedselleveranciers gaan voedselverspilling tegen. "Voorheen wilden supermarkten geen nee verkopen, waardoor leveranciers meer voedsel leverden dan de supermarktbezoekers nodig hadden. Tegenwoordig letten supermarkten beter op verspilling", zegt Kok. Voedselbanken gaan daarom zelf de samenwerking aan met leveranciers. Zo haalt de groente- en fruitbrigade versproducten op bij boeren die overschot hebben na levering aan supermarkten. Deze groenten en fruit gaan vervolgens naar voedselbanken door de hele provincie.

