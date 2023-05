Arrestatieteam doet inval: wapens en geld in beslag genomen

In een huis aan de Waalstraat in Den Bosch zijn ‘meerdere mogelijke’ vuurwapens gevonden. Ook nam de politie een groot geldbedrag in beslag. Een arrestatieteam van de politie was de woning zaterdagavond binnengevallen.

De man die er woonde, zou er zijn, in het bezit van een pistool. Hij was echter niet thuis en meldde zich later in de nacht van zaterdag op zondag bij de politie. De wapens en het geld werden gevonden tijdens het doorzoeken van het huis. Tegen de aangehouden man is aangifte gedaan van huiselijk geweld. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek. Er wordt niet bekend gemaakt hoeveel en welke wapens er in beslag zijn genomen en wat de waarde is van het geld dat is gevonden.