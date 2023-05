Efteling gaat uit van eerlijkheid: 8 vragen over misbruik rolstoelingang

De Efteling gaat uit van 'het goede van de gast' bij aanvraag van de faciliteitenkaart voor mensen met een beperking. Daarom zijn er geen strenge controles. Het park reageert maandag uitgebreid op het misbruik met de pas. Dit weekend vertelde bezoeker Sandra van Bijl aan Omroep Brabant over pretparkgasten die onterecht de rolstoelingang gebruiken. Acht vragen en antwoorden.

Wat is er gebeurd?

De discussie over de faciliteitenkaart laaide zaterdag op door een verhaal van Omroep Brabant. De dochter van Sandra, Kyara, heeft het downsyndroom en komt daarom via de ingang voor mensen met een beperking binnen.

Bij die entree was het vrijdag volgens Sandra zo druk dat het voor Kyara geen doen was. Uit eigen onderzoek van Sandra bleek vervolgens dat er groepjes jongeren onterecht in de rij stonden. Een verhaal dat veel mensen zeggen te herkennen, zo blijkt uit de vele reacties die Omroep Brabant kreeg en nog altijd krijgt.



Hoe makkelijk krijg je zo'n pas?

De pas is binnen een minuut te downloaden. Je vult online een formulier in met je naam en geboortedatum. Daarna kun je de pas meteen downloaden. Je vinkt alleen aan dat je de waarheid spreekt, maar dit wordt vervolgens niet gecontroleerd.

Je hoeft geen documenten of informatie aan te leveren. "We gaan uit van het goede van de mens", zegt woordvoerder Steven van Gils.

Is dat niet naïef?

Tot 2017 moest je een doktersverklaring aanleveren, maar dat is afgeschaft. "We willen gasten met een beperking zo min mogelijk tot last zijn. We willen hen niet confronteren met hun beperking of een hoop administratie", vertelt Van Gils. Ook privacyregels maken het ingewikkeld volgens de Efteling.

Ben je sneller aan de beurt met een pas?

"Je krijgt helemaal geen voorrang, je mag alleen door door de speciale ingang. Het heeft helemaal geen nut. Dit komt vooral omdat er vanuit bijvoorbeeld veiligheidsregels minder gasten met een beperking in één attractie tegelijk mogen."



Wat doet de Efteling bij misbruik van de kaart?

"We voeren altijd eerst een goed gesprek", vertelt de woordvoerder. "Het ligt heel erg aan de situatie. We zien wel eens dat het gebeurt met schoolreisjes. Dan gaan we met de schoolleiding in gesprek. Bij excessen kunnen er hardere maatregelen volgen. Je kunt dan het park uitgezet worden."

Wie maken er misbruik van en hoe vaak?

Het gaat echt om incidenten, het gebeurt zeker niet vaak", zegt Van Gils. "Wij denken dat het vaak scholieren zijn, maar we hebben niet alle situaties in beeld."

Lezers van Omroep Brabant stellen juist dat er wel vaak misbruik wordt gemaakt. Zo zegt David Koolen, die niet lang kan staan: "De rij voor mindervaliden wordt steeds langer en langer, soms zelf langer dan de reguliere rij."



Wat zijn de gevolgen voor de raddraaiers van vrijdag?

Van Gils: "Die zijn niet in beeld."

Neemt de Efteling maatregelen na vrijdag?

"Niet nu door dit incident", laat de woordvoerder weten. "We kijken wel altijd hoe we de pas kunnen verbeteren, maar dat is een lopend proces."

LEES OOK: Kyara kan niet in attracties Efteling door misbruik van rolstoelingang