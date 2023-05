Jori beleeft een Duitse doorbraak na tv-show Let's Dance: 'Bizar!'

Jori van Gemert (26) uit Cuijk beseft nog maar nauwelijks wat haar afgelopen weekend is overkomen. Onder haar artiestennaam Cloud Cukkoo bracht ze enige tijd geleden een akoestische versie van haar nummer Alice uit. En dat liedje werd vrijdagavond gebruikt in de finale van Duitse tv-programma Let's Dance door het winnende danskoppel. "Ik wist er niets van. Ineens stroomde mijn telefoon over met berichtjes. Het is echt bizar!"

Het jaar begon al goed voor Jori omdat Cloud Cukkoo door radio DJ Eric Corton werd getipt als artiest om in de gaten te houden voor 2023. Na dat grote compliment volgt nu een doorbraak in Duitsland dankzij Let' s Dance. Dit tv-programma trekt al zestien jaar miljoenen kijkers. In de finale van de show danste het koppel Anna Ermakova en Valentin Lusin op de akoestische versie van het nummer Alice.

Hoe het tv-programma precies bij haar nummer is uitgekomen, weet ze niet. Maar haar telefoon loopt sindsdien over met berichtjes. "Ik werd zaterdagochtend wakker, was nog een beetje slaapdronken en dacht dat het allemaal spam was of een grap", vertelt Jori. Het duurde even voordat ze in de gaten kreeg wat er aan de hand was. "Toen ik wat berichtjes had gelezen en het programma terugkeek, begon het op zijn plek te vallen." Jori vindt het 'megavet' dat haar nummer is uitgekozen en zo in de smaak valt bij het Duitse publiek. "Alice is nu een van de meest opgezochte nummers in Duitsland via de muziekapp Shazam."

"Heel bijzonder dat het nummer mensen ook helpt."

Ze krijgt heel persoonlijke reacties van Duitse kijkers. "Mensen schrijven dat ze nog nooit zo'n mooi liedje hebben gehoord en er door geëmotioneerd zijn. Of dat ze niet goed in hun vel zitten en dit nummer ze door de dag helpt. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder." Dat juist deze akoestische versie van het nummer is gekozen, begrijpt Jori wel. "Het diende eigenlijk alleen als basis voor de uitgebrachte versie." Maar de singer-songwriter vond deze eerste akoestische versie zo geslaagd, dat ze die later alsnog online zette. "Hij is wat intiemer."

"Ik heb hart en ziel in dit nummer gestopt."

Ze is overrompeld door de plotselinge populariteit. Het raakt haar. "Miljoenen mensen hebben nu het nummer gehoord waar ik mijn hart en ziel in heb gestopt." Het nummer Alice heeft Jori geschreven voor haar beste vriend. "Het gaat over een queer-jongen die opgroeit in een maatschappij die allesbehalve een 'wonderland' is." Jori heeft inmiddels contact met het winnende danskoppel uit Duitsland. "Ze hebben Alice ook gedeeld op hun sociale media. Dat zorgt voor nog meer aandacht", vertelt de singer-songwriter. Ze hoopt dat ze nu voorzichtig aan haar muzikale carrière in Duitsland kan werken. "Ik heb begrepen dat de deelnemers aan Let's Dance door Duitsland gaan toeren en in andere tv-programma's optreden. Hoe mooi zou het zijn als ik de winnende dans een paar keer live kan begeleiden", droomt Jori hardop. "Hoe dan ook: dit is een droom die uitkomt voor een beginnende en zelfstandige artiest."