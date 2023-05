Vuurwerkverbod komt er in Tilburg, ook al is het niet te handhaven

Er komt een vuurwerkverbod in de gemeente Tilburg, een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar maandagavond mee ingestemd. Al gaf burgemeester Weterings aan dat het verbod niet te handhaven is.

De motie om een vuurwerkverbod in te voeren, werd door maar liefst zeven partijen ingediend. Ze vinden de vele vuurwerkslachtoffers en milieuschade de belangrijkste redenen om het afsteken van vuurwerk in heel de gemeente Tilburg te verbieden.

Raadslid Henk van Tilborg van 50Plus, de initiatiefnemer van de motie, snapt dat het vuurwerkverbod moeilijk te handhaven is. Toch zou het verbod volgens hem helpen om het rustig te houden in de stad. “Toen roken verboden werd, ging dat in het begin ook niet. Uiteindelijk hebben we elkaar daarop aangesproken, dat kan bij een verbod op vuurwerk ook gaan gebeuren.”

Onmogelijk en duur

De raadfracties die tegen het verbod zijn, zijn onder andere bang voor illegaal vuurwerk dat net over de grens in België aangeschaft kan worden. Ook zou de handhaving van het verbod onmogelijk en erg duur zijn. Burgemeester Weterings beaamt dat en zegt ook dat het onmogelijk is om de verkoop van vuurwerk alleen in Tilburg te verbieden.

Weterings: "We kunnen alleen het gesprek aangaan met de winkeliers. Ik kan de vergunning niet intrekken en het kan ook in andere gemeenten gekocht worden." Ook de loop naar België kan volgens Weterings alleen op Europees niveau geregeld worden.

Abrupt

In de Tilburgse gemeenteraad werd eerder afgesproken om via de geleidelijke weg uiteindelijk uit te komen op een vuurwerkverbod. Eerst kwamen er vuurwerkvrije zones met op verschillende plekken professionele vuurwerkshows. Met die ervaring zou er toegewerkt worden naar een algeheel verbod in de gemeente.

Het liep echter anders. Door corona en het slechte weer van afgelopen Oudjaarsnacht gingen de vuurwerkshows steeds niet door en werd er meer geknald dan ooit. De meerderheid van de gemeenteraad wil nu niet meer wachten en al dit jaar een vuurwerkverbod opnemen in de APV.

Symboolpolitiek

Vuurwerkliefhebbers die zich verenigd hebben in de Stichting HVLV zijn niet blij met het besluit. Zij lieten vooraf al weten de motie voor het verbod symboolpolitiek te vinden. “Het resulteert slechts in een schijnoplossing en symbolische politiek. Het treft daarbij het merendeel van de burgers die zich wel aan de regels houden.”

Tilburg is niet de enige stad waar een vuurwerkverbod komt, ook in Eindhoven zijn ze het van plan. In juni beslist de gemeenteraad of het ook daar doorgaat.

