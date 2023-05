Grote brand kassencomplex, delen zonnepanelen komen terecht in weilanden

Een groot deel van een kassencomplex in Etten-Leur is maandagnacht door een brand verwoest. Volgens de brandweer is een derde van het complex aan de Bankenstraat verloren gegaan. Toen het vuur uitbrak was er niemand binnen.

Op een deel van de afgebrande kassen lagen zonnepanelen. Restanten hiervan zijn in een gebied van 500 meter rond de brandhaard terechtgekomen in weilanden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Rond zes uur was de brandweer nog bezig met het nablussen.

Veel rook

De brand ontstond rond half een en breidde zich ‘razendsnel’ uit, zo meldde de brandweer. Grote rookwolken trokken ook naar bewoond gebied toe. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als last werd ondervonden van de rook. De politie hield een oogje in het zeil.

Om voldoende bluswater te hebben, werden extra voertuigen ingezet. Tegen kwart over een was het grootste gevaar op uitbreiding van de brand geweken en om twee uur was het vuur onder controle. De brandweer: "Gelukkig is het grootste deel van het complex behouden gebleven."

Oppassen met stukjes zonnepanelen

Over de restanten van de panelen laat de brandweer weten dat ze niet giftig zijn en ‘gewoon opgepakt kunnen worden en bij restafval weggegooid worden.’ Dieren kunnen beter niet met de restanten in aanraking komen, omdat ze scherpe deeltjes kunnen inslikken. Bij het opruimen van het spul adviseert de brandweer dat bij voorkeur te doen met beschermende handschoenen. Het materiaal kan scherp zijn en er kleven mogelijk roetdeeltjes aan.

Recent ook grote brand in Etten-Leur

Begin mei kwamen er na een brand, elders in Etten-Leur, ook deeltjes van zonnepanelen terecht in weilanden. Maar volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de omvang nu niet te vergelijken met de gevolgen van de grote brand bij Axell Logistics. Deze onderneming ligt op ruim 2 kilometer van het kassencomplex, waar de afgelopen nacht het vuur woedde.

Een speciaal bedrijf was de eigenaar van de weilanden te hulp geschoten. Met een grote stofzuiger werden die weilanden toen in rap tempo schoongezogen.

