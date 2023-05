Delen zonnepanelen kilometer van afgebrand kassencomplex verspreid

Bij de brand van afgelopen nacht in een kassencomplex in Etten-Leur hebben zich delen van zonnepanelen tot een kilometer van de brandhaard verspreid. Ze kwamen onder meer terecht in weilanden.

Nader onderzoek van de meetploeg van de brandweer heeft dit vastgesteld. Eerder werd gezegd dat die deeltjes in een straal van vijfhonderd meter rondom het complex waren gevonden. Het afgebrande deel van het kassencomplex aan de Bankenstraat gaat om de opslagloods. Deze loods bevatte veel brandbaar materiaal en er lagen in totaal duizend zonnepanelen op het dak. Een derde hiervan, drie- tot vierhonderd stuks, zijn verbrand. Het nablussen door de brandweer heeft nog half zeven dinsdagmorgen geduurd. De brandweer blijft paraat als het vuur oplaait. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sluit niet uit dat het weer gaat branden: “Dit is normaal bij dit soort branden, omdat onder de hoge stapels van het afgebrande materiaal de warmte niet meteen weg kan en zich nieuwe vuurhaardjes kunnen ontwikkelen.” De oorzaak van de brand is onbekend, er raakte niemand gewond.