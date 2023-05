Ben bouwde een app om vermiste mensen te zoeken, de politie is er blij mee

Ben Chini bouwde een zoekapp voor vermiste personen (foto: privévollectie Ben Chini) De 'samen zoeken' app voor vermiste personen Volgende Vorige 1/2 Ben Chini bouwde een zoekapp voor vermiste personen (foto: privévollectie Ben Chini)

Eindhovenaar Ben Chini (37) bouwde de afgelopen weken aan een app waardoor vrijwilligers gestructureerder samen kunnen zoeken naar vermiste mensen. Aanleiding was de vermissing van Bens dementerende tante afgelopen maart. Zij werd een week later dood gevonden door een vrijwilliger. "Vrienden en familie gaan toch zoeken als een dierbare vermist is. Dan kan die zoekactie maar beter gecoördineerd verlopen."

Vanaf dinsdag is de app 'samen zoeken' te downloaden via de appstore. "Er zijn officiële kaarten op te vinden waarin iedereen die meehelpt met zoeken kan aangeven waar al gezocht is. Zo voorkom je dat tien keer op dezelfde plek wordt gekeken", legt appbouwer Ben uit.

"Pas twee dagen later vonden we haar lichaam even verderop."

Zelf raakte Ben wat gefrustreerd over de chaos tijdens de zoektocht naar zijn tante. "Zondagmiddag werd haar slof gevonden en pas dinsdagmiddag vond een vrijwilliger haar lichaam, niet ver van die eerder gevonden slof." De frustratie is nog steeds hoorbaar in zijn stem. Dat moet in de toekomst beter kunnen, bedacht hij. Met zijn IT-achtergrond was een zoekapp een logische stap. Hij deelde zijn idee vrij snel met zijn omgeving en Omroep Brabant. Officiële zoekorganisaties als SAR en Veteranen Search Team reageerden minder enthousiast op Bens plan. Zij zijn bang dat ongeoefende vrijwilligers sporen wissen en in de weg lopen. Ben snapt die kritiek. "Het gaat er in Nederland ook georganiseerder aan toe dan in België waar mijn tante verdween. Maar mensen die een dierbare missen, houd je niet tegen als willen zoeken. Dan kan het maar beter overzichtelijk gebeuren."

"Ik kan aangeven waar getrainde speurders zoeken zodat vrijwilligers daar niet komen."